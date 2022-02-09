В Самарской области дети шли в школу по дороге, потому что фуры перекрыли проезд автобусу

Жители Новосемейкино предложили владельцам распределительного центра обустроить парковки для фур. Фото: Ирина Маслова

В Красноярском районе Самарской области жители поселка Новосемейкино пожаловались в социальных сетях на работу распределительного центра. По словам местных жителей, возле территории распределительного центра скапливается большое количество большегрузов, что создает помехи для движения другого транспорта.

- Школьный автобус не смог проехать к учебному учреждению из-за скопления фур под мостом. Дети шли от Московского шоссе до школы по проезжей части, - рассказали очевидцы.

Жители Новосемейкино обратились к администрации поселка и владельцам распределительного центра. Они предложили предпринимателям расчистить специализированные площадки для большегрузов, которые ожидают разгрузку и погрузку. Это должно помочь в решении проблемы и данный участок дороги не будет полностью перекрыт для другого транспорта.