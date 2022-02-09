В Тольятти 9 февраля 2022 года дотла сгорел микроавтобус

Микроавтобус был не маршрутный. Пострадавших нет. Фото: Андрей Мурашов

Утром, 9 февраля 2022 года, в Тольятти на Южном шоссе в 19-ом квартале дотла сгорел микроавтобус «Форд». В социальных сетях появились фотографии и видео объятого пламенем транспорта.

Как стало известно от представителей ГУ МЧС по Самарской области, микроавтобус был не маршрутный.

- Загорание произошло в движении. Водитель не пострадал, - сообщили пожарные.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. В тушении автобуса было задействовано 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. В настоящее время транспорт потушен, он выгорел почти полностью.