Губернатор Дмитрий Азаров поддержал проект создания IT-центра в Самаре

Глава региона поддержал идею создания в Самаре инновационного IT-центра и шоурума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили создать инновационный IT-центр, который будет заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов, и где смогут взаимодействовать наука, образование и бизнес. Идею на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым озвучил директор по управлению проектами — исполнительный директор компании «Открытый код» Павел Ситников.

Такой IT-центр можно создать в рамках государственно-частного партнерства с участием инвесторов. Глава региона поддержал инициативу. Павел Ситников в ответ заявил, что готов составить перечень потенциальных участников проекта.

Также в Самаре предложили открыть шоурум, где можно будет проводить презентации и выставки передовых IT-решений. К примеру, его можно разместить в первом корпусе Самарского университета имени академика С.П. Королева на улице Молодогвардейской. Еще один вариант — обустройство такого пространства в IT-парке.

— Идея шоурума мне нравится. Есть несколько предложений, надо вместе определиться, где это лучше сделать, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, IT-парк в Самаре планируют создать в районе Московского шоссе и на территории бывшего ГПЗ-4. На одном из участков работы уже идут. Еще одна площадка, которая может стать IT-центром, — межвузовский кампус. Его хотят возвести около стадиона «Солидарность Арена». Глава региона предложил представителям IT-сообщества подготовить идеи по наполнению территории, которая планируется к развитию.