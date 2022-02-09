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Происшествия9 февраля 2022 7:44

В Самарской области неизвестный водитель сбил пенсионерку и уехал

Полиция объявила в розыск виновника ДТП
Алия Хафизова
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Пенсионерка шла по тротуару, когда ее сбил неизвестный автомобилист

Пенсионерка шла по тротуару, когда ее сбил неизвестный автомобилист

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Волжском районе произошло ДТП с участием пешехода. В 13:00 на Николаевском проспекте в Южном городе неизвестный автомобилист сбил пенсионерку.

— Неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на пожилую женщину 1946 года рождения. Пенсионерка двигалась по тротуару справа по ходу движения авто, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель скрылся с места ДТП. Женщина-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.