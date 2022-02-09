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Общество9 февраля 2022 8:34

В Самаре 10 февраля 2022 года перекроют движение на ул. Пионерской

Проезд ограничат на участке от Куйбышева до Степана Разина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев просят заранее искать пути объезда

Самарцев просят заранее искать пути объезда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Самаре закроют проезд по улице Пионерской. Ограничения введут на время проведения мероприятия, посвященного Дню памяти сотрудников полиции, которые погибли при пожаре в здании УВД в 1999 году.

— Движение будет ограничено с 6:00 до 14:00 10 февраля 2022 года на участке улицы Пионерской от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также на этом отрезке запретят остановку и стоянку транспорта. Срок действия ограничения — с 20:00 9 февраля до 6:00 10 февраля 2022 года.

Горожан просят с пониманием отнестись к проведению памятного мероприятия и заранее планировать пути объезда участка улицы Пионерской.

Схема перекрытия ул. Пионерской / Фото: администрация Самары

Схема перекрытия ул. Пионерской / Фото: администрация Самары