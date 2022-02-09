Высотный ЖК без парковок хотят построить на ул. Советской Армии в Самаре

Максимальная высота здания составит 85 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары хотят построить еще один высотный жилой комплекс. Его планируют разместить на участке площадью 7 175,2 кв. м на улице Советской Армии. При этом проект не предполагает обустройство парковок.

— Предельная высота зданий составит 85 метров, максимальный процент застройки участка — 70%. На одну квартиру предусмотрено 0 парковочных мест, — говорится в документах на сайте мэрии Самары.

Застройщик попросил выдать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Проект вынесли на общественные обсуждения. Экспозиция будет доступна с 15 по 22 февраля в холле первого этажа здания департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132). Горожане могут ознакомиться с ней, высказать свое мнение или внести предложения. Публичные слушания пройдут 26 февраля 2022 года.