В Самаре экс-начальника отдела миграции будут судить за вымогательство премий у подчиненной

Следователи направили дело на рассмотрение в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый потребовал от своей подчиненной ежемесячно передавать деньги, которые ей выплачивали в качестве премий и надбавок. Сотрудница, боясь увольнения, согласилась. С июня по октябрь мужчина получил более 18 тысяч рублей. Часть денег ему передали лично, а оставшуюся сумму перевели на банковскую карту.

Недавно правоохранители завершили расследование и передали дело на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности в течение 5 лет, принудительные работы, арест от 4 до 6 месяцев либо до 4 лет колонии.