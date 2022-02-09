Концерт Басты в Самаре 9 февраля 2022 года отменили из-за коронавируса

Концерт Басты в Самаре решили перенести на другую дату / Фото: bastatour.ru

В Самаре отменили концерт Басты, который должен был пройти в среду, 9 февраля 2022 года, в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Выступлению помешал рост заболеваемости коронавирусом.

— Мероприятие переносится по решению оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Самарской области, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новая дата концерта пока не известна. Информацию об этом сообщат позднее. Отметим, что все билеты, которые приобрели поклонники Басты, будут действительны. Артист приедет в Самару и исполнит свои хиты и новые песни, как только стабилизируется ситуация с COVID-19.