В Самаре 10-летнему мальчику травмировали глаз во время игры в снежки

Мальчик попал в больницу после игры в снежки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 8 февраля 2022 года, возле одной из школ в Самаре произошло ЧП. Там 10-летнему ребенку травмировали глаз во время игры в снежки.

— Родители мальчика обратились за помощью в больницу имени Середавина. У него диагностировали открытую рану века. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили домой, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, школьник получил травму во время игры в снежки с одноклассниками. Кто-то кинул в лицо мальчика льдинку, и та угодила ему в глаз. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.