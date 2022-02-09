Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 10:11

В Самаре 10-летнему мальчику травмировали глаз во время игры в снежки

Школьнику понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик попал в больницу после игры в снежки

Мальчик попал в больницу после игры в снежки

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 8 февраля 2022 года, возле одной из школ в Самаре произошло ЧП. Там 10-летнему ребенку травмировали глаз во время игры в снежки.

— Родители мальчика обратились за помощью в больницу имени Середавина. У него диагностировали открытую рану века. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили домой, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, школьник получил травму во время игры в снежки с одноклассниками. Кто-то кинул в лицо мальчика льдинку, и та угодила ему в глаз. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.