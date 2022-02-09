В областной библиотеке в Самаре пройдет бесплатная букинистическая ярмарка 13 февраля

Книжные фримаркеты пользуются популярностью у самарцев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
13 февраля 2022 года в Самарской областной библиотеке на пр.Ленина, 14а, пройдет книжный фримаркет «Читай. Дари.Люби». Бесплатная букинистическая ярмарка приурочена к Международному дню книгодарения.
Главная идея праздника - дарить друг другу бумажные книги.
- Это возможность обновить домашнюю библиотеку без ущерба для экологии и бюджета, - объяснили в библиотеке. – А еще это хорошее подспорье для тех, кто нуждается в книгах, но не может их себе позволить.
Также на фримаркете стартует акция «Подари сельской библиотеке новую книгу». Самарцев просят приносить новые отраслевые, справочные и художественные издания, которые будут переданы в сельские библиотеки Богатовского района.
- Эта литература будет снабжена сопроводительными документами с указанием дарителя, чтобы доброе дело не осталось безымянным, - отметили в библиотеке.
Кроме того, во время фримаркета «Читай. Дари. Люби» участники смогут посетить самые яркие и интересные выставки областной библиотеки.
КОНКРЕТНО
Программа бесплатной букинистической ярмарки 13 февраля
12:00 – открытие Книжного фримаркета «Читай. Дари. Люби».
13:00 – экскурсия в Центр изучения книжной культуры.
14:00 – экскурсия на выставку современных московских художников Леонида и Елены Феодор в галерее «Новое пространство» библиотеки.