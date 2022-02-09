Восьмиклассник из Тольятти создал бота, собирающего информацию о загрязнении воздуха

Разработка школьника сейчас проходит тестирование / Фото: технопарк "Жигулевская долина"

В «Жигулевской долине» восьмиклассник создал бота, с помощью которого жители Тольятти смогут получать информацию о загрязнении воздуха через «Алису». Эта уникальная технология поможет фиксировать и информировать специальные организации о поступающих жалобах на состояние воздуха.

Юного изобретателя зовут Егор Маркачев, он воспитанник тольяттинского «Кванториума». Несмотря на юный возраст, мальчик уже понимает трудности мониторинга чистоты воздуха и уверен, что подобные технологии необходимы в жизни.

— Есть несколько телефонов, куда можно звонить, но они между собой почти не взаимодействуют. Решение, которое предложил Егор, поможет собрать все данные в «одну копилку» и организовать сбор информации, которая поможет выявить реальные источники загрязнения, — отметил исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров.

Сейчас проект проходит тестирование. Когда система заработает в полную силу, данные по каждому звонку будут сохранятся в единой базе обращений и фиксироваться в Общественном экологическом атласе. Каждый желающий сможет получить информацию с помощью «Алисы». Для этого достаточно будет сказать: «Алиса, запусти навык сообщить о выбросах».

Пока что бот доступен только в Тольятти и Кирове. К его реализации также подключились общественное движение «Тольятти Дыши» и оператор «Другой телеком».