В Самарской области на студента завели уголовное дело за незаконное получение пособия по безработице

Молодой человек скрыл тот факт, что учится на очном отделении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Большеглушицкого района поступила информация, что 26-летний местный житель незаконно оформил себе пособие по безработице. Будучи студентом очного отделения, он встал на учет в Центре занятости и получил около 52 тысяч рублей.

Согласно законодательству о занятости населения, студент не мог быть признал безработным и не имел право на получение пособий. Молодой человек умышленно скрыл тот факт, что в настоящее время проходит обучение, тем самым преступил закон.

В отношении жителя Большеглушицкого района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.