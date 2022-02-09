Спецназ ЦВО с помощью «Печенегов» уничтожил «боевиков» под Самарой

Военнослужащие проходили тактико-специальные учения. Фото: пресс-служба ЦВО.

В Самаре спецназ центрального военного округа на учении уничтожил «боевиков». По замыслу практики – группы провели рейды в районе, где могли быть замечены враги.

Условный противник уничтожен, а важные документы захвачены. Учения прошли на полигоне Новая Бинарадка. Группа спецназа скрытым маршем добралась до маршрута движения техники. Организовали засаду, после чего подорвали машину и вступили в скоротечный бой. Противника уничтожили благодаря пулеметам «Печенег» и автоматам АК-47, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Для тактико-специальных учений задействовали технику. Военнослужащие смогли захватить сведения и вернуться в район эвакуации. Около 100 человек участвовали в рейдовых действиях и захватах.