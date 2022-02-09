Житель Сызрани расстрелял из травмата иностранца возле ночного клуба

Преступник ранил мужчину в живот и бедро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сызрани устроил стрельбу возле ночного клуба на улице Интернациональной. ЧП произошло в ночь на 6 февраля 2022 года. Не обошлось без пострадавших. Серьезные травмы получил 33-летний уроженец Армении.

— Подозреваемый — 27-летний безработный житель Сызрани. Ранее он был судим за кражу, угон и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Молодой человек повздорил с иностранцем у ночного клуба и два раза выстрелил в него из травматического пистолета, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ЦГБ Сызрани. Медики диагностировали у него проникающее ранение живота с повреждением печени и ранение задней поверхности бедра.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него пистолет. При обыске в доме молодого человека нашли два гладкоствольных оружия и более 500 патронов различного калибра. В отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится под стражей. Стражи порядка продолжают выяснять все детали преступления.