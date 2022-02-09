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Общество9 февраля 2022 11:51

Самарцев вновь ожидает снегопад и сильная метель 10 февраля 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
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Из-за метели ухудшится видимость

Из-за метели ухудшится видимость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики сообщили, что жителей вновь ожидает непогода. Местами в регионе пройдет сильный снег и метель.

Юго-восточный и южный ветер усилятся до 15-10 м/с. Из-за метели видимость ухудшится до 500-1000 метров. На дорогах из-за снегопада возможны заносы. Водителям стоит быть бдительнее. Объявлен желтый уровень опасности, отметили ФГБУ «Приволжское УГМС».

Неблагоприятные погодные условия также могут создать аварийные ситуации. ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, падений деревьев и рекламных щитов. Также жителям рекомендуют обходить оборванные провода и быть внимательнее рядом с легкими конструкциями. Водителям необходимо соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость.