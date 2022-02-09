В ДТП с пожаром на трассе Оренбург-Самара погибли два человека

На месте ДТП работают оперативные службы

Страшное ДТП сегодня утром, 9 февраля 2022 года, произошло на 221 км трассы Оренбург — Самара. В пяти километрах от села Тоцкое столкнулись «Нива» и грузовик Mercedes-Benz. К сожалению, не обошлось без жертв.

— Находившаяся за рулем отечественного авто жительница Новотроицка выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с грузовиком. После этого «Нива» загорелась, — рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Оренбургской области.

Водитель и пассажир «Нивы» погибли. Данные об их личностях устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.