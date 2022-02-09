В Самаре новый анализатор поможет замерить уровень кислорода в сточной воде

Шнур помогает экономить время. Фото: "РКС-амара"

В Самаре технологи ресурсной компании провели испытание нового анализатора, способного замерить уровень кислорода в сточной воде. В специальных резервуарах очистка происходит с помощью активного ила.

Пятиметровый прибор эффективен в использовании, отмечают «РКС-Самара». Благодаря длинному шнуру сотрудники смогли замерить кислород на разной глубине. Устройство фиксирует в памяти дату и время сбора и экономит время. Теперь анализ можно получить на месте.

В самарской администрации также отметили, что сточные воды города – 600 тысяч кубометров воды – круглосуточно поступают в канализацию, где проходит очистка и обеззараживание воды.