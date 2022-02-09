В Самаре три человека пострадали при падении снега с крыш домов

Правоохранители проводят проверки из-за схода снега на людей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Три жителя Самары пострадали при падении снега с крыш домов. Несчастные случаи произошли за последние несколько дней. Об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так, днем 4 февраля 2022 года снег рухнул с крыши дома на улице Воронежской. В результате случившегося пострадала 45-летняя местная жительница. За медпомощью она обратилась спустя несколько дней. Врачи поставили ей диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. После осмотра женщину отпустили домой.

Днем 7 февраля 2022 года на улице Гагарина глыба снега приземлилась на голову 24-летней девушки. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Третий случай произошел 8 февраля 2022 года на улице Свободы. Там пострадала 52-летняя женщина. Она тоже получила травму головы. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.

Сейчас правоохранители проводят по всем фактам проверки. Они устанавливают причины и обстоятельства происшествий.