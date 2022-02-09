В Самарской области сотрудники полиции проведут рейды и отыщут должников

Сотрудники полиции будут разыскивать должников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители совместно с судебными приставами проведут рейды и отыщут должников. Розыск начнется 10 февраля и закончится 20 февраля 2022 года.

Полицейские организуют профилактическую работы и будет искать жителей, не оплативших административные штрафы. Цель рейдов – привлечь граждан добровольно погасить задолженности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мероприятие «Должник» поможет выявить самарцев, своевременно не уплативших штрафы. Отметим, что неуплата влечет за собой увеличение суммы в два раза, либо административный арест.