В Тольятти руководство оконной компании уволило 49 сотрудников и не выплатило им зарплату

Сотрудникам должны выплатить зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти прокуратура Комсомольского района заступилась за права уволенных граждан. Руководство оконной компании не выплатило около 700 тысяч рублей бывшим сотрудникам.

По данным следствия, прокуратура провела проверку ООО «Добрый мастер». Оказалось, что руководство не произвело окончательный расчет с уволенными сотрудниками. Были нарушены трудовые права 49 граждан. Работодатель расторгнул трудовые отношения и своевременно не начислил деньги.

Прокуратура Самарской области приняла весь спектр мер реагирования. Возбуждены административные дела. 49 заявлений направлены в суд. Руководство обязано выплатить долг.