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Общество9 февраля 2022 15:43

Самарские спасатели помогли сохранить более 3 000 жизней

В правительстве подвели итоги работы ГО и ЧС
Алена ПРОВКИНА
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Спасатели сохранили множество жизней в 2021 году

Спасатели сохранили множество жизней в 2021 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели Самарской области смогли сохранить жизни более 3 000 граждан в прошлом году. В облправительстве подвели итоги работы служб ГО и ЧС.

Председатель правительства Виктор Кудряшов провел совещании с участием глав министерств подразделений МЧС. Участники заседания обратили внимание на повышенную опасность в период снегопада в 2022 году. Они обсудили вопросы подготовки техники и сотрудников для своевременной уборки. Помимо этого, в среду, 9 февраля, также обсудили итоги работы спецслужб в прошлом году и поставили задачи на 2022 год.

Действия спасателей, медиков и пожарных помогли сохранить жизнь тысячам граждан. В регионе также работают над совершенствованием системы ГО и ЧС. Известно, что в прошлом году построили пожарное депо в ЖК Южный город.

В 2022 году планируют повысить качество обучения спасателей. Усилят меры по защите опасных объектов.