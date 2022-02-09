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Общество9 февраля 2022 17:44

В Тольятти выбирают новые имена, которые разместят на Аллее Славы

Жители смогут предложить свои варианты
Алена ПРОВКИНА
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В городе планируют установить новые портреты почетных граждан

В городе планируют установить новые портреты почетных граждан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Тольятти стартовал сбор документов с предложениями местных жителей. На Аллее Славы планируют установить новые портреты Почетных граждан.

Члены коллегии выберут 10 человек, чьи имена разместят на аллее. В администрации отметили, что портреты в этой части будут сменять ежегодно. Кандидатов также могут предложить коллективы предприятий, организаций и учреждений.

Несменяемой зоной останется часть Почетных граждан городского округа. Только в раз год к этой части добавляется один портрет. Прием документов закончится 1 апреля 2022 года.