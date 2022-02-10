Снегопады в Самарской области продолжатся до конца недели и потеплеет до 0 градусов

До конца недели будет идти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС озвучили прогноз погоды на предстоящие дни 10-12 февраля 2022 года в Самарской области. По прогнозу синоптиков, снегопады в регионе будут идти как минимум до конца этой недели.

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Самаре будет идти снег, местами сильный. Температура воздуха днем составит -3…-5 градусов, а в ночь похолодает до -9. Синоптики предупреждают, что на дорогах могут образоваться снежные заносы.

В пятницу, 11 февраля 2022 года, в регионе также продолжит идти небольшой снег. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов, а ночью будет держаться в пределах -4…-9 градусов.

12 февраля, в Самарской области температура также будет держаться в пределах 0…-5 градусов. Синоптики прогнозируют осадка в виде сильного снега, а местами пойдет снег с дождем.