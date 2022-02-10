Оркестр Большого театра исполнит Седьмую симфонию Шостаковича в Самаре 5 марта 2022 года

В этом году исполняется 80 лет первому исполнению Седьмой симфонии в Куйбышеве

5 марта 2022 года исполнится 80 лет со дня первого исполнения в Куйбышеве Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича. В честь этого события в Самаре запланированы несколько мероприятий. Одно из них — выступление оркестра Большого театра под руководством главного дирижера Тугана Сохиева.

По данным регионального правительства, основным местом действия станет театр оперы и балета. Именно там оркестр Большого театра 5 марта 1942 года впервые исполнил симфонию знаменитого композитора. В фойе здания откроют выставку, а его фасад превратят в огромный экран — устроят мэппинг-шоу. Жителям и гостям города покажут историю создания симфонии победы, а также период жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве.

На главной площади Самары разместят интерактивную инсталляцию. Горожане смогут услышать фрагменты первой части симфонии и узнать смысл партий того или иного музыкального инструмента.

Вечером 5 марта 2022 года самарцев ждет выступление оркестра Большого театра. Он исполнит на сцене театра оперы и балета Седьмую симфонию. Начало концерта в 21:00.