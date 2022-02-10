В Самаре возбудили уголовное дело о падении льдины на голову 52-летней женщине

Кусок льда пробил женщине голову. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следственный отдел СК по Самарской области возбудил уголовное дело по факту невыполнения работ, отвечающих требованиям безопасности. Как выяснилось, из-за некачественной очистки снега с крыши одного из многоквартирных домов в Самаре, на голову 52-летней женщины упала глыба льда. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

ЧП произошло днем, 8 февраля 2022 года, на улице Свободы. Женщина шла вдоль жилого дома в том момент, когда нерасчищенный снег начал сползать по скату крыши. Наледь упала прямо на самарчанку, в результате чего пострадавшая получила травму головы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала женщину в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщили в региональном СУ СКР, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.