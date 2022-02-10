В Самарской области полицейские задержали разбойника с отверткой

Мужчина напился и решил похитить дорогостоящий телевизор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января 2022 года в дежурную часть полиции по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился местный житель. Он заявил, что его избили и, грозя отверткой, забрали телевизор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По словам селянина, на него напал мужчина, который накануне происшествия приходил к нему домой в компании общего знакомого. Оперуполномоченные установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний местный житель, который уже был судим.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что, случайно попав в дом потерпевшего, заметил дорогостоящий телевизор. Позже он напился и решил похитить технику. Так как хозяин дома дверь ему не открывал, он разбил стекло, проник в жилище, избил мужчину и, угрожая отверткой, похитил телевизор. После чего продал его, а деньги потратил на алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой с незаконным проникновением в дом. Мужчину заключили под стражу. Что касается телевизора, то его нашли и вернули владельцу.