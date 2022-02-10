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Общество10 февраля 2022 10:40

В Самаре 4 инвалида чуть не остались без лекарств

Прокуратура провела проверку
Алена ПРОВКИНА
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Граждане получили лекарства

Граждане получили лекарства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары четыре инвалида чуть не остались без необходимых лекарств. После вмешательства прокуратуры люди смогли получить медикаменты.

Стало известно, что четыре человека, страдающие хроническими заболеваниями, долго время не могли получить необходимые для жизни лекарства. Препараты должны были поставлять из медицинского учреждения, но граждане так и не увидели медикаменты. Прокуратура Кировского района вмешалось в дело.

Руководителю медицинского учреждения сделали предупреждение и внесли представление об устранении нарушения закона. После проверки и вмешательства ведомства, граждане смогли получить необходимое лекарство.