В Самаре таможенники накрыли организацию, отмывшую более 159 миллионов рублей за рубежом

Деньги отправляли в Европу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские таможенники смогли раскрыть дело по «отмыванию» денег. Мошенница находила подставные лица и отправляла крупные суммы заграницу.

Деньги выводились через международные контракты. 22-летняя девушка находила подставных лиц. По полученным данным, в период с января по июне 2018 года преступная организация создала 4 юридических лица, оформленных на разных людей. При помощи подложных документов, полученные деньги выводили в Португалию, Венгрию и Испанию. По контракту смогли вывести более 159 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Подставные лица получали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело на молодую девушку и мошенников, участвовавших в сговоре.