Жителя Самары приговорили к 15 годам колонии за развращение трех девочек

Самарца признали виновным в преступлениях, совершенных более 11 лет назад Фото: СУ СК России

Суд в Самаре вынес приговор растлителю трех подруг своего сына — несовершеннолетних девочек. Ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, мужчина развращал детей в период с января по март 2010 года. Он дважды приглашал девочек к себе домой и заставлял их снимать одежду. В ход шли угрозы. Также самарец применял силу. Процесс раздевания он снимал на фотоаппарат. Все это происходило, когда мужчина находился дома один. Близкие не знали о его «увлечениях».

О случившемся стало известно только в 2020 году. Сосед самарца случайно увидел снимки на фотоаппарате. Пострадавшие девочки несколько лет хранили молчание. Они не смогли никому рассказать, что с ними делал отец друга. Единственное, школьницы пытались избегать мужчину на улице.

В начале 2022 года самарец предстал перед судом. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и назначили 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.