В Самарской области из-за снегопада в ДТП пострадала женщина 10 февраля 2022 года

Пострадала женщина-водитель. Фото: ГИБДД Тольятти

В Самарской области на автодороге М-5 «Урал» из-за снегопада в аварии пострадала женщина-водитель. Водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Утром, 10 февраля 2022 года, водитель «Renault Sandero» ехал со стороны Поволжского по Обводному шоссе. Мужчина нарушил правила, превысил скорость и автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Из-за выезда на «встречку» автолюбитель столкнулся с машиной «Skoda Fabia». В иномарке за рулем сидела женщина-водитель, пострадавшая из-за столкновения, сообщили в ГИБДД Тольятти.

Авария произошла в условиях снегопада. Известно, что в прошлом году водитель «Renault Sandero» привлекался к административной ответственности 42 раза, 36 из которых – превышение скорости.