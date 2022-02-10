Многоуровневую развязку хотят построить в районе Южного города под Самарой

Развязку могут построить на пересечении с третьим этапом мостового перехода «Фрунзенский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области может появиться еще одна многоуровневая транспортная развязка. Ее хотят обустроить в рамках реконструкции дороги «Обход Самары» в Волжском районе. Речь идет об участке с 4 по 10+535 км, который проходит неподалеку от Южного города.

Сейчас идет разработка проекта. Этим занимается компания из Санкт-Петербурга «БКН-ПРОЕКТ». С фирмой заключили контракт по результатам электронного аукциона. Она запросила за свои услуги 46,5 млн рублей.

— Подрядчик должен проработать варианты транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с третьим этапом мостового перехода «Фрунзенский», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Что касается самого «Обхода Самары», то дорогу планируется расширить до четырех полос движения. Кроме того, проектировщик должен предусмотреть тротуары шириной около двух метров, пандусы для маломобильных граждан, надземный пешеходный переход, а также скамьи для отдыха.

Когда стартует реконструкция, сколько времени она займет и в какую сумму обойдется, пока не уточняется.