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Общество10 февраля 2022 13:44

В Самаре ищут парня, ушедшего зимой на улицу в летней майке

С 10 февраля местонахождение молодого человека неизвестно
Алена ПРОВКИНА
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Молодой человек был без верхней одежды. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Молодой человек был без верхней одежды. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Самаре волонтеры и активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают молодого парня, ушедшего на улицу в летней одежде. С 10 февраля 2022 года его местонахождение неизвестно.

20-летний Данила Гаврилов вышел зимой на улицу и не вернулся. Координаторы поисков отмечают, что молодому человеку может понадобиться медицинская помощь. Любая информация о его местонахождении будет полезна.

Приметы парня: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Был одет в сине-зеленую футболку и черные штаны. Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.