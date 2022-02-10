В Самаре в потолке дома Маштакова сделают большое окно на чердак

Реставрацию дома Маштакова завершат в течение двух лет

Стало известно, как продвигается реставрация дома Маштакова на улице Самарской в областной столице. Работы там идут с октября 2021 года. За несколько месяцев строители успели сделать многое. В четверг, 10 февраля, на объекте побывал научный руководитель проекта, заведующий сектором деревянного зодчества НИИТИАГ Андрей Бодэ. Он осмотрел здание и провел совещание с проектировщиками.

На сегодняшний день в рабочие усилили фундамент постройки, почти полностью восстановили бревенчатый сруб и приступили к настилу полов на первом этаже.

— Производственники работают качественно и быстро. Заменены нижние венцы, по стенам сделаны заплаты. Завершается реставрация сруба. Планируется «раскрытие» потолка на втором этаже. Там сделают большое окно, через которое посетители смогут увидеть чердачные стропила. Будет очень красиво, — отметил Андрей Бодэ.

По словам архитектора, одна из главных целей реставрации — сохранение артефактов дома и их обновление. Среди них — старые печи, резные элементы, обрамления окон. Последние придется полностью восстанавливать. Окна планируют вынуть и отвезти в Москву на реставрацию.

Работы в доме Маштакова должны завершить меньше чем за два года. В обновленном здании разместят галерею «Заварка».