В Красноглинском районе Самары планируют благоустроить дворы в 2022 году

В городе благоустроят дворы. Фото: районная администрация

В Самаре продолжится благоустройство дворов в 2022 году. Администрация Красноглинского района уже заключила контракт с подрядными организациями.

Известно, что в городе начнут работы более чем в 55 дворах. В прошлом году, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», удалось обновить 50 дворов. В 2022 году в Красноглинском районе отремонтируют 5 дворовых территорий и установят новые детские площадки по адресам: поселок Прибрежный, улица Труда, 20 и 22; улица Парижской Коммуны, 30; поселок Мехзавод, квартал 5, дом 5; квартал 16, дом 4; квартал 2, дома 44, 45, 46, 49.

Во дворах обновят асфальт, тротуарные дорожки, установят детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. А также поставят новые скамейки, урны и вазоны.