В Самаре похитителей Александра Душкова приговорили к колонии

Похитителя назначил срок лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор для похитителей бизнесмена Александра Душкова. Суммарная цифра лишения свободы – 52 года.

Известно, что группа из четырех человек 7 сентября 2012 года похитили тольяттинского предпринимателя главу группы компаний «ЭкоВоз». Злоумышленники состояли в преступных группировках Пензы и Тольятти. В 2021 году подсудимые признаны виновными.

В четверг, 10 февраля, в Самарском областном суде огласили приговор для обвиняемых. Трем подсудимым назначили срок лишения свободы от 15 лет до 16 лет. Меньше всех срок получил Егоров – 5 лет в колонии.