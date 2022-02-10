В Самарской области мужчина нанес 32 удара свой жене

Мужчине грозит колония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хворостянском районе Самарской области мужчина убил свою супругу и занес нож для убийства знакомого. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.

По версии следствия, в сентябре 2021 года между гражданской парой и их общим знакомым произошел конфликт из-за ревности. Осужденный замахнулся на потерпевшего ножом, после он ударил друга крышкой и кастрюлей по голове. Ревнивец после избиения друга 32 раза ударил супругу ногами и руками. Женщина скончалась на месте.

Суд признал подсудимого виновным. Теперь мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.