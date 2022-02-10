В Самаре стая бездомных собак набросилась на мальчика

Собаки набросились на ребенка. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

В Самаре в районе Крутых Ключей стая бездомных собак напала на ребенка. Очевидцы сообщили, что у всех животных имелись клипсы на ушах.

Местные жители смогли заснять нападение на ребенка из далека. На видео видно, что собаки увязались за мальчиком и столкнули его в сугроб. На дороге, помимо испуганного мальчика, также шли дети.

Пока нет официальной информации о возможных травмах и состоянии ребенка. В регионе остро стоит вопрос о бездомных животных на улицах. Это не первый случай нападения собак на детей. Отловом должны заниматься подрядные организации.