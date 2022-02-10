Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 19:41

В Самаре стая бездомных собак набросилась на мальчика

Очевидцы засняли инцидент на видео
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Собаки набросились на ребенка. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

Собаки набросились на ребенка. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

В Самаре в районе Крутых Ключей стая бездомных собак напала на ребенка. Очевидцы сообщили, что у всех животных имелись клипсы на ушах.

Местные жители смогли заснять нападение на ребенка из далека. На видео видно, что собаки увязались за мальчиком и столкнули его в сугроб. На дороге, помимо испуганного мальчика, также шли дети.

Пока нет официальной информации о возможных травмах и состоянии ребенка. В регионе остро стоит вопрос о бездомных животных на улицах. Это не первый случай нападения собак на детей. Отловом должны заниматься подрядные организации.