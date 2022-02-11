В Самаре ССК подключила к электроснабжению два детских садика

Детские сады уже весной готовы принять ребят Фото: Предоставлено "Комсомолке"

АО «Самарская сетевая компания» приняла участие в реализации нацпроекта «Демография». В его рамках были подключены к электроснабжению два детских садика, построенных в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова, а также на улице Подшипниковой, 27.

Для обеспечения электроэнергией сначала стройки, а затем и сами детсады, от трансформаторных подстанций ТП-6356 и ТП-1584 до фасадов учреждений были проложены по две кабельные линии 0,4 кВ. Каждое из зданий было подключено от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, что необходимо для обеспечения высокой надежности электроснабжения всех социально-значимых объектов.

Для электропитания каждого детсада ССК предоставила по 150 кВт мощности. Это позволяет полностью удовлетворить все потребности современного образовательного учреждения в электроэнергии.

На сегодняшний день работы полностью завершены. На объекты уже подается напряжение. В правительстве региона отмечают, что уже весной в садик на Ташкентской поступят 132 ребенка, а учреждение на Подшипниковой пример 112 ребят, в том числе детей с особенностями развития.