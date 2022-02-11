В Самаре автоугонщик отбуксировал чужой автомобиль за 8 км и продал его за 12 тысяч рублей

Расследование уголовного дела завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился 30-летний мужчина, который сообщил об угоне автомобиля марки «ВАЗ». Ранее заявитель дал машину своему брату, а тот через некоторое время не обнаружил транспортное средство, которое было припарковано возле его дома.

По словам брата заявителя, накануне угона он подошел к машине и увидел, что кто-то скрутил номерные знаки. Мужчина снял с автомобиля аккумулятор и вернулся домой. Утром следующего дня машины на парковке уже не было.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, проверили пункты приема металлолома и опросили свидетелей. Позже автомобиль был найден в одном из дворов на улице Аэродромной, в 8 км от места хищения. Из салона были изъяты металлический стержень от отвертки и шапка черно-синего цвета. Эксперты сняли с рулевого колеса и водительского сиденья отпечатки пальцев.

- Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что к совершению преступления может быть причастен безработный, ранее не судимый 31-летний житель областного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный рассказал, что во время прогулки по городу заметил припаркованный автомобиль и решил его угнать. Сначала он снял номерные знаки, чтобы проверить брошен ли автомобиль. На следующий день он вернулся к машине, повредил личинку центрального замка и проник внутрь. Завести автомобиль не удалось, так как в нем отсутствовал аккумулятор. Тогда он позвонил своим знакомым и рассказал, что якобы приобрел «ВАЗ» и его нужно отбуксировать к его дому. Позже он решил продать угнанную легковушку и выставил ее на сайте объявлений за 12 тысяч рублей. Покупатель нашелся быстро и увез автомобиль на Аэродромную, где его и нашли полицейские.

В настоящее время по факту угона автомобиля в отношении 31-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела завершено, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Автомобиль же вернули законному владельцу.