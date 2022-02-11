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Общество11 февраля 2022 8:13

Сотрудники ГИБДД Самарской области проведут масштабные рейды 11-13 февраля 2022 года

Особое внимание будут уделять водителям, которые сели за руль в нетрезвом виде
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области подобные мероприятия проходят каждые выходные

В Самарской области подобные мероприятия проходят каждые выходные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 11-13 февраля 2022 года пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД, которые направлены на предупреждение и пресечение грубых правонарушений. Особое внимание полицейские будут уделять водителям, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Как сообщает ГИБДД Самарской области, в выходные на дорогах региона будет максимально увеличена плотность нарядов ДПС. Данные мероприятия проходят традиционно каждые выходные.

Полицейские призывают самарских автолюбителей быть бдительными и не допускать нарушений ПДД. Самарцам напомнили, что вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу как свою безопасность, так и жизни и здоровье окружающих.