Желтый уровень опасности объявили из-за сильного снега в Самарской области

Самарцев ждут снежные выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В ночь на субботу, 12 февраля 2022 года, в регионе ожидается сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, сильный снег пройдет лишь местами по области. Его будет сопровождать юго-западный ветер до 7-12 м/с. Температура воздуха составит -3...-8 °C. Днем в воскресенье интенсивность осадков немного спадет. Столбик термометра поднимется до 0 °C.

Небольшой снег продолжит идти в регионе и 13-14 февраля. При этом немного похолодает. По ночам температура будет снижаться до -6...-11 °C., а днем составит около -2...-7 °C. В ночь на понедельник местами возможен мороз до -16 °С.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее и внимательнее. Особенно это касается автомобилистов.