Умер бывший главврач самарской гериатрической больницы

Экс-руководитель гериатрической больницы скончался на 78-м году жизни Фото: Google. Карты.

В Самаре умер бывший главный врач городской клинической больницы № 3 (сейчас — областная клиническая гериатрическая больница) Анатолий Некрасов. Он скончался на 78-м году жизни. Об этом в четверг, 10 февраля 2022 года, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

— Коллектив министерства здравоохранения и медицинское сообщество Самарской области выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой, — говорится в сообщении ведомства.

Анатолий Некрасов проработал в системе здравоохранения более 40 лет. Он был кандидатом медицинских наук. На его счету — 32 научные публикации и три рационализаторских предложения. Свой трудовой путь он начинал в службе скорой помощи в Пензе. Затем он стал врачом-интерном Клиник Куйбышевского мединститута, а после — старшим лаборантом, ассистентом и наконец доцентом кафедры внутренних болезней СамГМУ. С 1999 года Анатолий Некрасов возглавлял больницу № 3. Он проработал там более 15 лет и покинул свой пост в 2014 году.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Некрасова.