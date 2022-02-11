Жителя Октябрьска заподозрили в развращении девочки 8 лет назад

Правоохранители собрали проверочный материал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьске правоохранители проводят проверку по обращению местной жительницы. Женщина заявила, что примерно 8 лет назад ее дочь подверглась сексуальному насилию. Также она назвала предполагаемого преступника.

— По словам женщины, все произошло в летнее время в доме на улице Мира. Якобы местный житель 1969 года рождения целовал ее дочь (сейчас ей 15 лет) и трогал половые органы девочки, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Обстоятельства случившегося пока не известны. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее судим не был. Он нигде не работает. Стражи порядка сейчас выясняют все детали происшествия.