Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 10:09

Жителя Октябрьска заподозрили в развращении девочки 8 лет назад

Мать школьницы написала заявление в полицию
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правоохранители собрали проверочный материал

Правоохранители собрали проверочный материал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьске правоохранители проводят проверку по обращению местной жительницы. Женщина заявила, что примерно 8 лет назад ее дочь подверглась сексуальному насилию. Также она назвала предполагаемого преступника.

— По словам женщины, все произошло в летнее время в доме на улице Мира. Якобы местный житель 1969 года рождения целовал ее дочь (сейчас ей 15 лет) и трогал половые органы девочки, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Обстоятельства случившегося пока не известны. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее судим не был. Он нигде не работает. Стражи порядка сейчас выясняют все детали происшествия.