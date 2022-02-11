В Самаре упавший с крыши дома на ул. Свободы снег раздавил легковушку

Снежная лавина пробила в машине стекла и завалила салон / Фото: ЧП Самара

В Самаре на улице Свободы произошло ЧП. С крыши дома № 162 рухнул снег со льдом. Вся эта масса приземлилась на припаркованную возле здания отечественную легковушку, раздавив ее.

— Позвонили в управляющую компанию. Там ответили, что ничего не знают. Обратились к участковому, составили протокол. Однако в полиции сказали, что, скорее всего, мы ничего не получим. В итоге сдали авто на утиль, — написали владельцы пострадавшей легковушки в группе «ЧП Самара».

Судя по фото, снежная лавина почти наполовину завалила машину. Комья снега и льда пробили лобовое и заднее стекла. Несколько довольно крупных кусков оказались в салоне ВАЗа.

Интернет-пользователи, конечно, посочувствовали владельцам авто, но многие заявили, что те сами виноваты в случившемся. Зимой не стоит ставить машину впритык к дому. Другие горожане посчитали, что пострадавшие слишком рано сдались — можно было обратиться с жалобой в прокуратуру.

Напомним, это уже не первое ЧП на улице Свободы. Во вторник, 8 февраля 2022 года, с крыши одного из домов на женщину упала наледь. Та получила травму головы. СК возбудил по данному факту уголовное дело.