В Самаре на «Лыжню России» будут пускать только по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту

Участвовать в забеге разрешили только привитым или переболевшим ковидом спортсменам

26 февраля 2022 года в Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в Смышляевке пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В правительстве Самарской области сообщили, что к участию в соревнованиях будут допускать только привитых или переболевших коронавирусом спортсменов.

Из-за напряженной обстановки с коронавирусом в Самарской области, также пришлось и перенести сроки массовой гонки. Традиционно «Лыжня России» проходит в Самаре в первой половине февраля, однако из-за эпидемиологической обстановки соревнование были перенесены на 26 февраля 2022 года. Власти отметили, что возможны корректировки даты проведения мероприятия, в зависимости от эпидобстановки.

К участию в соревнованиях будут допущены лица, достигшие 18 лет при предъявлении паспорта, а также QR-кода или сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса, либо сведений о перенесенной заболевании коронавирусом, либо отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее 48 часов до мероприятия.