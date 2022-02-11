Самарскую стройкомпанию обвинили в уклонении от уплаты налогов на 47 млн рублей

Силовики провели в здании фирмы обыск Фото: скриншот с видео

Еще одну фирму в Самарской области уличили в уклонении от уплаты налогов. Компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, задолжала государству почти 47 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, с апреля 2017 по июль 2018 года организация предоставила в ФНС ложные сведения о своей деятельности. В декларациях, которые направило ООО, содержалась информация о сделках с несколькими фирмами. Они касались поставки товаров и выполнения работ. Проверка показала, что все это фикция. В результате бюджет РФ недополучил более 46 миллионов 900 тысяч рублей.

Недавно в здание, где находится ООО, нагрянули правоохранители. При поддержке бойцов ОМОН они провели там обыск и изъяли необходимые документы. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ. Ведется следствие.