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Общество11 февраля 2022 11:50

В Самаре в феврале и в марте 2022 года по две недели перекроют улицы Морфлотскую и Горскую

Ограничения вводятся в связи со строительством газопровода
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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После обустройства газопровода подрядчик приведет в порядок территорию

После обустройства газопровода подрядчик приведет в порядок территорию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Железнодорожном районе в конце февраля и начале марта 2022 года планируется построить новый газопровод. В связи с проведением работ, улицы Морфлотская и Горская будут временно перекрыты.

Как сообщили представители администрации Самары, по улице Морфлотской временно ограничат движение с 14 по 28 февраля 2022 года, а по улице Горской с 1 по 15 марта 2022 года. На Морфлотской движение будет закрыто от дома №74 до дома №79, а по Горной от дома №10 до Речного переулка.

Администрация Самары просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автолюбителям стоит заранее продумать свой маршрут. После окончания строительства газопровода подрядчик займется благоустройством территории.