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Общество11 февраля 2022 12:09

Почта России откроет крупный центр поддержки клиентов в Самаре в 2022 году

Это позволит создать в регионе 500 новых рабочих мест
Илона МАЙСКАЯ
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Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение с главой Почты России Максимом Акимовым

Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение с главой Почты России Максимом Акимовым

В Самаре появится федеральный центр поддержки клиентов Почты России. Его откроют в 2022 году на базе сортировочного центра на улице Льва Толстого, 135. В пятницу, 11 февраля, губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее соглашение с главой Почты России Максимом Акимовым.

— Открытие клиентского центра позволит создать 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Все клиенты Почты России будут получать поддержку из Самары. Это престижно для нашего региона, — отметил глава Самарской области.

Крупный клиентский центр разместят в здании площадью свыше 3 тысяч кв. м. Помещения отремонтируют и приспособят для нового использования. 250 специалистов центра будут работать с обращениями физических лиц, 200 — юридических. Еще 20 человек будут помогать жителям страны через соцсети, а 30 — займутся выплатами клиентам. Планируется, что к 2024 году время ответа Почты России на обращения сократится в 4 раза.