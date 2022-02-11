Почта России восстановит особняк Неронова в Самаре

Особняк уже несколько лет заброшен и постепенно разрушается / Фото: Александр Хинштейн Фото: Instagram.com

В Самаре отреставрируют заброшенный особняк Неронова на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской. Этим займется Почта России. Глава компании Максим Акимов заявил о готовности взять на себя эти обязательства. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

Двухэтажное здание было построено в 1840 году по заказу титулярного советника Неронова. В 1903-1918 годах им владел знаменитый купец Шихобалов. А во время Великой Отечественной войны жила семья Сталина — сноха Галина и дочь Светлана. В дальнейшем в особняке находилась редакция окружной военной газеты «Солдат Отечества».

Постройка находится в собственности Минобороны РФ, но ведомство никак ее не использует. Здание постепенно разрушается. В доме протекает крыша, сыпется фасад. Кроме того, там нередко бывают вандалы. Между тем в особняке сохранились мраморные лестница с колоннами и камин, а также расписные карнизы и потолки.

Глава региона вместе с Александром Хинштейном и Максимом Акимовым в пятницу, 11 февраля 2022 года, побывали в доме Неронова, оценили его состояние и наметили объем предстоящих работ. Директор Почты России сказал, что компания постарается найти средства на обновление старинной постройки. В дальнейшем в здании могут открыть многофункциональный почтовый центр.