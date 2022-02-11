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Общество11 февраля 2022 12:59

В Самаре в нескольких домах отключат холодную воду

Профилактические работы не превысят 8 -10 часов
Алена ПРОВКИНА
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Некоторые жители останутся без воды

Некоторые жители останутся без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ресурсоснабжающая компания предупредила об отключении воды в некоторых домах. Планируются ремонтные работы.

По сообщению сотрудников, ремонтные и профилактические работы обычно укладываются в одну смену – от 8 до 10 часов. Отключение холодного водоснабжения – временная мера. Плановое мероприятия пройдет с 15 по 18 февраля 2022 года.

«РКС-Самара» отметили следующие адреса: улица Волгина, 95; улица Аэродромная, 20; улица Булкина, 78; улица Антонова-Овсеенко, 3; улица Демократическая, 5; улица Нагорная, 11 "А". Подробный список можно узнать на официальном сайте.